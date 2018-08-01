Банк «Открытие» завершил создание Банка непрофильных активов

Банк «Открытие» завершил основные этапы формирования Банка непрофильных активов (БНА). На сегодняшний день успешно и в изначально заявленные сроки закончен ключевой этап формирования БНА - юридическое и операционное присоединение банка «Рост» к банку «Траст». Создана операционная платформа для последующей эффективной деятельности БНА.

Консолидация непрофильных активов на балансе БНА находится в завершающей стадии. На сегодняшний день разработаны все структурные решения, получены необходимые корпоративные и акционерные согласования. Объем портфеля БНА превысит 2 трлн рублей.

Акционером Банка непрофильных активов с долей 97% станет Фонд консолидации банковского сектора. 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Банк непрофильных активов возглавит член правления банка «Открытие» Александр Соколов. Его кандидатура в качестве президента-председателя правления банка «Траст» утверждена ЦБ РФ.

Под руководством Александра Соколова продолжится работа с портфелем непрофильных активов - внедрение лучших международных практик в части выстраивания работы с портфелем просроченной корпоративной задолженности и принятых БНА активов - предприятий реального сектора, требующих финансового и операционного оздоровления.

Юрий Адамович, руководивший всеми процессами создания БНА, покидает банк «Открытие». Ключевую роль Юрия Адамовича в формировании БНА отметил президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов: «Создание банка непрофильных активов - один из важнейших проектов Группы «Открытие». Сегодня мы можем говорить о завершении основной фазы этого проекта. Я признателен Юрию Адамовичу за его профессионализм и лидерские качества, за полезный для нас международный опыт и командную работу».

Председатель Наблюдательного совета банка «Открытие» и банка «Траст» Ксения Юдаева: «Проект создания Банка непрофильных активов беспрецедентен по своему масштабу и сложности не только для российского рынка, но и для рынков Восточной Европы. От лица акционеров и Наблюдательных советов обоих банков я выражаю благодарность Юрию Адамовичу за его ценный вклад в успешное завершение первого и самого ключевого этапа - создания операционной платформы для последующей работы Банка непрофильных активов».

Юрий Адамович поблагодарил Наблюдательный совет и Михаила Задорнова за оказанное доверие и поддержку. «На балансе Банка непрофильных активов сосредоточен сложный портфель, состоящий из активов самых разных отраслей. Заложенные на старте бизнес-процессы будут очень важны для повышения стоимости и дальнейшей монетизации портфеля».