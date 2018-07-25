Карта Travel банка «Открытие» вошла в ТОП-3 лучших карт для путешественников

Карта Travel банка «Открытие» заняла 3 место в рейтинге самых выгодных карт для путешественников компании Frank Research Group. Агентство проанализировало использование карт клиентами с доходом от 150 000 рублей. Помимо удобства использования и бонусной программы, аналитики также особо отметили наличие у «Открытия» собственного портала для путешественников.

Карта Travel банка «Открытие» предлагает не только удобный платежный сервис, но и позволяет накопить на путешествие в любую страну мира. Оплачивая покупки картой, клиенты получают до 4 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей. Баллы можно потратить на бронирование отелей или билетов на специальном портале. Владельцы премиальных карт также могут снимать наличные в банкоматах любых банков в любой стране без процентов, а также воспользоваться бесплатной страховой ВЗР и трансфером в аэропорт. При этом при выполнении минимальных требований обслуживание карты бесплатно.

Рейтинг Frank RG учитывает, насколько выгодна банковская карта с учетом не только полученных по ней баллов и бонусов, но и расходов клиента на ее обслуживание. Показатель рассчитан в процентах от трат за последние два года. В исследовании были рассмотрены программы для путешественников 28 банков, на которые приходится свыше 89% рынка дебетовых и почти 93% кредитных карт.

Frank Research Group — аналитическое агентство, специализирующееся на исследованиях рынка финансовых услуг и аффилированных с ним сегментов. В числе исследуемых тем — розничный банкинг (ипотека, автокредиты, кредитные карты, нецелевые кредиты, товарные кредиты, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание); страхование; автомобили; недвижимость; потребительские товары и услуги (бытовая техника и электроника, мебель); туризм; образование.