Банк «Открытие» запускает премиальный сервис Lounge Key

1 августа 2018 года Банк «Открытие» запускает сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key. В рамках этой программы владельцы премиальных карт банка смогут посещать около 1000 залов ожидания повышенной комфортности по всему миру.

Новые клиенты – держатели премиальных карт будут автоматически подключаться к программе Lounge Key при выпуске карты. Клиенты с действующими картами Priority Pass продолжат обслуживаться на прежних условиях до окончания срока действия карты этих карт. Далее клиент будет переподключен к новой программе.

Для прохода в VIP-зал владельцу карты необходимо сообщить администратору о том, что он является участником программы Lounge Key, и предъявить свою премиальную банковскую карту, посадочный талон и документ, удостоверяющий личность.

Стоимость посещения залов Lounge Key составляет 30 долларов США за человека. Комиссия за проходы в VIP-залы списывается банком в течение двух месяцев после даты прохода на основании информации, полученной от Lounge Key.

При этом в рамках тарифного плана «Премиум» для держателя карты и одного гостя сохраняется возможность бесплатного доступа в VIP-залы без ограничений по числу посещений. Для этого необходимо выполнить одно из минимальных требований (подробнее – на сайте).

Для посещения VIP-зала клиент должен располагать суммой не менее 3,25 USD на своем карточном счете (или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу ЦБ с учетом комиссии за конвертацию) независимо от выполнения минимальных требований. При предъявлении банковской карты эта сумма будет заблокирована на срок до 30 дней с последующей разблокировкой.

Ознакомиться с перечнем и подробным описанием VIP-залов для держателей карт Lounge Key можно здесь.