Иркутянка заплатила за снятие «порчи» больше 90 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали двух предполагаемых мошенниц, которые по версии оперативников обманывали пожилых людей под предлогом снятия порчи.

Ранее в отдел полиции обратилась пенсионерка, заявившая о том, что днем к ней подошли две неизвестные женщины. Одна из них представилась «целительницей» и рассказала, что на пожилую женщину, ее детей и внуков наложена «порча». Чтобы избавить от неприятностей аферистка предложила заплатить за обряд очищения. За него потерпевшая заплатила более 90 тысяч рублей.

Предполагаемые мошенницы задержаны. Ими оказались две уроженки Красноярского края в возрасте 35 и 37 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «мошенничество». Суд избрал обеим фигуранткам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, есть основания полагать, что заявительница – не единственная жертва так называемых гастролеров. По информации оперативников, от их действий могли пострадать жители из других городов, таких как Кемерово, Абакан и Красноярск.