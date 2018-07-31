Наименьшую задолженность по зарплате среди сибирских регионов зарегистрировали в Приангарье

По состоянию на 1 июля 2018 года предприятия и организации Иркутской области не выплатили вовремя своим работникам 7,6 млн рублей. Это минимальная в Сибирском федеральном округе сумма задолженности перед трудовыми коллективами.

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Как сообщает Иркутскстат, в других регионах долг по заработной плате колеблется от 10 млн в Республике Алтай до 85 млн рублей в Кемеровской области.

Минимальна в Приангарье и численность работников, своевременно не получивших заработанные деньги, – 252 человека. В Томской и Новосибирской областях, Забайкальском крае, республиках Алтай и Тыва таких работников – от 386 до 620 человек. Из всех сибирских территорий наибольший размах задержка получила в Кемеровской области, где ждут неполученную зарплату 3800 человек.

Это негативное явление имеет разный «стаж». В Республике Алтай, к примеру, весь долг образовался в текущем году, а в других регионах нынешние задержки увеличили сумму имевшихся долгов. В Бурятии, Томской области и Красноярском крае 70-76% задолженности перед работниками сложилось задолго до наступления 2018 года.

В Иркутской области хронических долгов относительно немного. Из общей суммы пятая часть долга образовалась в 2017 году и немного (1,7%) – еще раньше.