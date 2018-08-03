Взлетели. Как скачок цен на топливо отразится на стоимости авиабилетов?

Розничные цены на авиационный керосин зависят от политики государства. Это полностью рукотворная, точечная модель управления, связанная с общим подходом к управлению ценообразованием на топливо, где доминирует стремление обеспечить наполнение бюджета, а не удовлетворить потребности участников рынка, и избежать при этом всплеска социального недовольства, считает Вадим Свирчевский, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им Г.В. Плеханова.

Топливный треугольник

В этих условиях производители топлива, стремясь сохранить существующий уровень розничных цен или не допустить их скачка, всегда находили возможность защитить свои интересы с помощью компромиссов, на которые шло государство.

Поэтому уровень цен на все социально значимые нефтепродукты, такие как бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, зависит как от ценовой политики государства с фискальной направленностью, так и от того, могут ли заинтересованные игроки рынка убедить правительство в необходимости смягчения налогового давления на отрасль.

До последней капли керосина

Сейчас в ценовую войну производителей топлива и государства втянулись авиаперевозчики. Они написали письмо в правительство, в котором пригрозили ввести дополнительный топливный сбор, если такая ценовая политика продолжится. К слову, в 2017 году авиакеросин в России подорожал более чем на 20%.

Рост акцизов на бензин и дизельное топливо отменили, так как правительство вынуждено реагировать на скачок розничных цен на заправках страны. Вероятно, и рентабельность авиаперевозок, связанная с уровнем цен на авиатопливо, сохранится если не после предупреждения авиаперевозчиков, то после их демонстративного повышения топливного сбора.

Во имя стабильности

Такая ситуация является следствием ценовой политики государства. Ее принципы (за исключением сбора налогов) не определены и подменяются ситуационным реагированием, которое, к сожалению, запаздывает, что отражается на социальной стабильности.

Призывы обратиться к рыночным методам взамен ручного регулирования остаются только популистскими лозунгами, так как принципы и механизмы такого регулирования не конкретизированы даже авторами этой идеи. Также неясно и то, на какие расчеты следует ориентироваться. Поэтому при декларировании правительством желания отказаться от ситуационного регулирования возможность такой трансформации остается весьма неопределенной.

Таким образом, угроза повышения цен на социально значимые товары и услуги в лучшем случае приведет к очередному компромиссу заинтересованных сторон до скачка цен. В худшем — такой компромисс будет достигнут после повышения цен и последующих шагов регулятора по снижению акцизов, ставок НДС и других доступных ему способов. Но к этому моменту цены уже закрепятся на новом уровне, и россиян будут успокаивать тем, что дальнейшего повышения не произойдет.