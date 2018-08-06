Тучи сгущаются. Российские ОФЗ находятся под угрозой санкций, но есть надежда на банк БРИКС

Действующие санкции и их ужесточение вынуждают российские власти и бизнес искать альтернативные источники инвестиций в экономику. Угроза введения ограничительных мер в отношении российского суверенного долга оказывает влияние на российские облигации федерального займа (ОФЗ). Если сейчас речь идет только о давлении на спрос на ОФЗ, то после введения санкций может начаться их распродажа, считает Лазарь Бадалов, доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Ошибки нерезидентов

Доля иностранных инвестиций в структуре российского государственного долга снижается, тем не менее к 1 июля нынешнего года номинальный объем инвесторов-нерезидентов в российских гособлигациях составил внушительные 1,982 трлн рублей. Это почти 29% от общего объема рынка ОФЗ.

Банк России считает эффект от ухода иностранных инвесторов с рынка российских ОФЗ незначительным. Но регулятор все-таки признает, что эта тенденция сохранится, хоть и без резкого снижения интереса инвесторов к российским активам.

Как вариант

Таким образом, вопрос замены источников инвестиций будет стоять острее, чем прежде. Альтернатив не так много, но они все же существуют. Например, Новый банк развития БРИКС (НБР), приоритетом которого является финансирование инфраструктурных проектов на территории стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и который может предоставлять средства для финансирования в размере 1 млрд долларов.

Российские инфраструктурные проекты в этом смысле являются как раз наиболее подходящими объектами для кредитования со стороны НБР. Сейчас Новый банк развития инвестирует в российские проекты около 3-4 млрд долларов ежегодно. В будущем сумма инвестиций может увеличиться до 7-8 млрд долларов. Деньги могут быть инвестированы в строительство новых портов, дорог и энергетической инфраструктуры и переработку бытовых отходов.

В связи с этим НБР активно ищет партнеров в России: для открытия в стране своего представительства, а также для выбора банков-партнеров, например, «Сбербанка», «Газпромбанка» или «Внешэкономбанка».