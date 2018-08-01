Почему упал спрос на золото?

Согласно оценкам Thomson Reuters GFMS, в первом полугодии произошло значительное падение спроса на золото. Снижение спроса на металл произошло со стороны профессиональных инвесторов и ювелиров. Тем не менее ЦБ ряда стран продолжают наращивать запасы золота, пользуясь спекулятивным моментом, когда цены на золото достигли локальных минимумов, отмечает директор Управления рынков и акций Альфа-Банка Бориса Красноженов.



– Падение спроса со стороны ювелирной промышленности можно объяснить снижением спроса в на основных рынках сбыта, включая Китай, Индию, Турцию и США. На развивающихся рынках мы видим ослабление национальных валют, что так или иначе приводит к общему снижению уровня жизни населения. А это в свою очередь накладывает отпечаток на потребление, включая золотые ювелирные украшения. В США, несмотря на укрепление национальной валюты, рост реальных доходов населения остается незначительным, что не оказывает поддержки спросу на ювелирные изделия.

Эксперты также указывают на сдвиг в потребительских предпочтениях миллениалов от ювелирных украшений и люксовых брендов в сторону других сегментов.

Ювелирные украшения из золота не являются оптимальным объектом для инвестирование в золото. Предпочтение исторически отдается монетам и слиткам. Здесь мы видим положительную динамику. Коммерческие банки и ритейлеры подтверждают сильный спрос на физическое золото в монетах и слитках в этом году, даже сталкиваясь с определенным дефицитом.

Кроме того, ЦБ ряда стран также продолжают наращивать запасы золота, пользуясь спекулятивным моментом, когда цены на золото достигли локальных минимумов. Падение цены происходит за счет роста коротких позиций по золоту со стороны hedge funds в моменте. Если смотреть на более длинную историю, то американский доллар потерял 97,5% своей стоимости по отношению к доллару за последние 50 лет".