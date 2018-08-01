Альфа-Банк предлагает до 9% годовых по накопительному счету

C 1 августа новые клиенты Альфа-Банка могут получать до 9% годовых, открыв накопительный счет «Сразу 7» в рублях и совершая покупки по карте банка. Проценты начисляются ежемесячно на минимальный остаток. При этом клиент может без ограничений пополнять счет и снимать с него средства без потери начисленного дохода.

Напомним, базовая ставка по накопительному счету «Сразу 7» составляет 7% годовых, она действует для всех клиентов Альфа-Банка. Новые клиенты могут получить дополнительные 2%, оплачивая покупки на сумму от 5 тысяч рублей в месяц любой дебетовой картой Альфа-Банка. В этом случае процентный доход вырастет до 9% годовых.

Максимальная сумма, на которую может быть начислена надбавка - 1 млн рублей. При сумме от 1 до 100 млн рублей процентная ставка возвращается на уровень 7% годовых. Условия действуют в течение трех месяцев с даты открытия счета «Сразу 7».

«Альфа-Банк рад представить беспрецедентно выгодные условия для физических лиц. 9% – это максимальная скорость накопления средств, которая доступна всем нашим новым клиентам без ограничений по использованию средств на счете», — комментирует директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Открыть накопительный счет «Сразу 7» можно как в отделении банка, так и через мобильный и интернет-банк. Подробнее - на сайте банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.