Начну анализ золота с месячного графика. Сегодня последний день июля. В среду появится новый месячный бар. Вряд ли цена на золото закроется выше $1252 за тройскую унцию и изменит текущие силы между покупателями и продавцами.

На месячном таймфрейме боковое движение длится с июня 2013 года. Сопротивлением выступает зона $1365 – $1390. К настоящему моменту золото дешевеет к доллару США пять месяцев подряд. Падение началось в апреле после неудачной попытки пройти отметку $1365 за тройскую унцию.

По оценкам «Альпари Голд», давление на золото исходит от укрепления доллара на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США. В центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание американского регулятора, итоги которого станут известны в среду, 1 августа. Ожидается, что Федрезерв сохранит ставку на текущем уровне 1,75%-2%. При этом трейдеров интересует, изменит ли ФРС планы по дальнейшему повышению процентной ставки в текущем году или нет.

Цена на золото в мае вышла из канала B-B, а сейчас выходит из канала А-А. На пути у продавцов трендовая линия TR2 (на отметке $1185). Учитывая направление индикаторов, я думаю, уровень будет достигнут в ближайшее время. Отталкиваясь от месячного графика, потом сделаю расклад на недельном и дневном таймфреймах, чтобы рассмотреть детально падение.

Ранее мы сообщали также, что в настоящий момент в ценах на самый популярный драгоценный металл присутствует и «фактор Индии», которая в начале лета снизила импорт золота на 30% разом.

Владислав Антонов, аналитик Альпари