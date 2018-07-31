Рост дивидендов свидетельствует о преодолении кризиса в экономике России

Крупные российские компании увеличили дивиденды за 2017 год на 16%, до 1,7 трлн руб. Это максимальный рост за последние три года. Основную долю обеспечила нефтегазовая отрасль (42%) — это 711 млрд руб., что на 24% выше уровня предыдущего года. Больше всех акционерам заплатила «Роснефть»: компания увеличила дивиденды за 2017 год на 75%, до 111,1 млрд руб.

Новость, конечно, очень хорошая, она однозначно показывает, что российская экономика преодолела спад, и все разговоры об экономическом кризисе в России не выдерживают критики. Можно доверять или не доверять статистике, методологии расчета ВВП, промышленного производства или инфляции. Однако с конкретной суммой выплат спорить очень сложно. При этом основным бенефициаром распределения прибыли является государство, которое контролирует около 70% экономики. Плох или хорош чиновничий капитализм – каждый для себя решает сам. За текущий 2018 год выплаты, вероятно, будут еще выше, сложилась уникальная ситуация – дорогая нефть и дешевый рубль. «Роснефть» уже заявила, что по итогам 2018 года компания может вдвое увеличить прибыль по сравнению с предыдущим годом.

Естественно, рост дивидендных выплат говорит также о росте качества корпоративного управления российскими предприятиями. Двадцать лет назад вся прибыль просто разворовывалась, дивиденды были мизерными или на большинстве предприятий не платились вовсе. Рост дивидендов, конечно, приятен российскому среднему классу. Разумеется, по сравнению с Западом фондовый рынок в России слабо влияет на уверенность потребителей. Однако акции и ОФЗ играют все большую роль в структуре сбережения россиян. Они также порадуют иностранных инвесторов, в руках которых по-прежнему сосредоточена доля в 30%-35% free float российских «голубых фишек».

Ну и, как всегда, ложка дегтя в бочку меда. Дивиденды – это единственное, на что сейчас могут рассчитывать держатели российских акций. Пока не будет разрешена ситуация на востоке Украины, пока не будут сняты санкции США и Евросоюза, рассчитывать на серьезный рост котировок российских акций не стоит. Фондовый рынок России с 2014 года является заложником конфликта Москвы и Вашингтона. От последнего страдают как российские финансовые компании, так и рядовые инвесторы.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари