Рост рынка ипотеки обеспечивается снижением ставок

По данным Банка России, за 6 месяцев 2018 г. выдано 663,4 тыс. кредитов на 1,31 трлн руб. (+57% в количественном и +69% в денежном выражении к 6 месяцам 2017 г.). В июне 2018 г. выдано 120,5 тыс. кредитов на 242,7 млрд руб. (+42% в количественном и +54% в денежном выражении к июню 2017 г.).

Ипотечный портфель банковской системы на 01.07.2017 года превысил 5,9 трлн руб. (+23% за последние 12 месяцев). Такая динамика не вызывает опасений в условиях роста востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий.

Рост рынка ипотеки обеспечивается активным снижением ставок в условиях востребованности населением современного и комфортного жилья. В июне ставка выдачи снизилась до 9,48% (-1,62 п.п. к июню 2017 г.), в том числе по кредитам на новостройки – до 9,26% (-1,45 п.п.).

В среднем, по выданным в I полугодии 2018 года ипотечным кредитам ставка составила 9,62% (-1,88 п.п. к I полугодию 2017 года).

В начале июня Сбербанк и ДОМ.РФ снизили ставки для широкого круга заемщиков ниже уровня 9%. С учетом времени на выдачу, это снижение отразится в статистике Банка России к концу третьего квартала 2018 года.

Снижение ставок по ипотеке не только увеличивает объемы выдачи ипотечных кредитов, но и способствует снижению платежной нагрузки на заемщиков. Это ведет к повышению качества ипотечного портфеля: доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до 2,02% (2,54% годом ранее).

Растущий рынок ипотеки способствовал росту рынка новостроек в I полугодии 2018 г. – число зарегистрированных ДДУ физических лиц выросло на 14% к I полугодию 2017 г. (308,5 и 271,2 тыс. соответственно). С ипотекой за 6 месяцев 2018 г., по оценкам ДОМ.РФ, зарегистрировано 54% ДДУ физических лиц, что на 7 п.п. выше

6 месяцев 2017 г. (47%)