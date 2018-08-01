Прогноз курса доллара на август

Информационное агентство Finam.ru провело традиционный опрос экономических экспертов и пользователей своего портала, выяснив их ожидания по курсу рубля на август 2018 года. Согласно большинству озвученных оценок, пара доллар/рубль будет двигаться в диапазоне 61-63 рубля за доллар.

Пользователи портала Finam.ru в целом согласны с экспертами, большинство сходится во мнении, что доллар США в августе будет стоить 62-63 рубля.

По словам аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова, прошедшая встреча Путина и Трампа не только не принесла желаемой нормализации в отношениях между Россией и США, но и привела к новому витку антироссийской риторики и даже к возможности введения новых санкций. Так, по словам главы сенатского комитета Боба Коркера, конгрессмены могут одобрить очередной пакет санкций в отношении России до промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре. У российского рынка есть почти два относительно спокойных месяца перед новой волной антироссийской истерии, полагает эксперт.

Политика активного пополнения Резервного фонда, несмотря на высокие цены на нефть, продолжает способствовать ослаблению российской валюты, которая находится в коридоре 60-65 рублей за доллар. Она выгодна Минфину и ЦБ РФ, поскольку при слабом рубле проще исполнять бюджетные обязательства: они в основном рублевые, а доходы бюджета в значительной степени формируются за счет экспорта сырья, цены на которое – долларовые. Кроме того, слабый рубль выгоден экспортерам (у них валютные доходы и рублевые издержки), лоббистские возможности которых также не стоит недооценивать.

Тем не менее, диапазон 60-65 руб/доллар уже учитывает дальнейшее ужесточение монетарной политики мировых ЦБ, снижение нефтяных цен в район $65 за баррель маркиBrent и перспективу введения новых санкций со стороны США. В августе же рубль, скорее всего, будет торговаться в коридоре 61.50-64,20 рублей за доллар США.

Михаил Берулава, начальник отдела операций на денежном рынке Казначейства банка «Возрождение» считает, что высокие доходности российских бумаг продолжат оставаться привлекательными для инвесторов, снижая волатильность рубля в августе. Если на ближайших заседаниях ЦБ РФ и ФРС в конце июля/начале августа не прозвучит неожиданных комментариев вразрез предыдущей риторике регуляторов, то текущие ценовые коридоры в паре доллар/рубль сохранятся, а при стабильной нефти рубль попробует снова подобраться к отметкам 61-61,50 против доллара. Там же располагаются и технические уровни поддержки в паре, установленные в апреле-мае. По сути, главным риском для рубля в августовский период будет сохраняющаяся возможность труднопрогнозируемых высказываний американского президента, которые в последнее время вызывали колебания целого ряда валют.

«Но также мы будем следить за оценкой ЦБ РФ ситуации в экономике и прогнозом уровня инфляции до конца года. Мы ожидаем в августе торговый диапазон 61,80–63,00 рубля за доллар, с попытками рубля укрепиться в область 61,00 при благоприятной ситуации на сырьевом рынке и отсутствии политических рисков», — говорит эксперт.

«Я не думаю, что в августе рубль будет крепче 62 в паре с долларом. Рубль будет проторговывать уровни 62-63 к доллару. Сейчас не самый лучший сезон для рубля, Минфин РФ продолжает абсорбировать валютную ликвидность, которая приходит по счету текущих операций из-за бюджетного правила. Это все не в пользу того, чтобы рубль значительно укрепился в ближайший месяц», - говорит Вадим Бит-Аврагим, управляющий УК «КапиталЪ».

«Национальная валюта в настоящий момент отвязалась от динамики нефтяных цен и больше реагирует на происходящее на международном рынке Форекс. Последние пару месяцев мы видели, что колебания в котировках нефти были очень существенные, а рубль на этом фоне выглядел достаточно стабильно. Я думаю, что в ближайший месяц российская валюта вряд ли резко изменит свои позиции. Наиболее вероятный торговый диапазон для пары доллар/рубль в августе находится в коридоре 62-64», - считает управляющий директор УК МДМ Александр Корчевинин.

Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР: «По нашим прогнозам, в августе рубль будет в основном повторять отрицательную динамику других валют развивающихся стран по отношению к доллару. Среди основных рисков стоит выделить возможное ужесточение санкций со стороны США и снижение цен на нефть. Кроме того, давление на рубль продолжит оказывать покупка валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Ожидаемый торговый диапазон на август составляет 62,00 – 64,00».

«Рубль в отсутствии новых санкции и при текущих ценах на нефть, а также факторе конца месяца имеет все шансы закрепиться в ближайшие недели в диапазоне 62-63 рубля за доллар США. Позитивный вариант развития ситуации для рубля – отсутствие негатива в августе. В этом случае возможен выход из этого коридора вниз. Тем не менее, причин для снижения доллара ниже отметки в 61 рубль за доллар пока не просматривается. В свою очередь, обострение ситуации может вытолкнуть доллар выше уровня 65 рублей. Однако перспектива преодоления отметки в 68 рублей сейчас выглядит непреодолимой», - говорит Алексей Скабалланович, управляющий активами «РЕГИОН Эссест Менеджмент».

Аналитики «Нордеа Банк» отмечают, что для валют развивающихся рынков второй квартал 2018г. стал худшим за последние три года. В ближайшие месяцы динамика курса рубля продолжит определяться общими настроениями в отношении валют и активов развивающихся рынков, нефтяными ценами и сезонными факторами, характерными для национальной валюты. Если посмотреть статистику за последние 20 лет, то получается, что наиболее часто девальвация рубля происходила именно в августе. На этот же месяц приходятся и наиболее сильные колебания.

Аналитик QDF Денис Иконников дает следующий прогноз: «С момента введения санкций в апреле 2018 года российский рубль держится в узком диапазоне 61-64 руб. за доллар. С одной стороны, государство всячески старается стабилизировать курс рубля, не давая ему укрепляться на фоне повышения цен на нефть путем бюджетного правила, которое заключается в покупке валюты на рынке при превышении нефтью уровня $40 за баррель. С другой стороны, внешний фон, связанный с торговыми войнами и санкциями, оказывает давление на рубль. В августе рубль, вероятно, продолжит оставаться в диапазоне 61-64 руб. за доллар, если не произойдет введение новых санкций на суверенный долг РФ и банковский сектор, обсуждение которых ведется в политических кругах в США».

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников: «Доллар, по моим прогнозам, в ближайшие месяцы не будет тестировать отметки 60-61. Ведь период сильного рубля, длившийся почти 1,5 года, закончился. Инвесторы, которые не совершили покупки доллара ниже 60 рублей, упустили хорошую сделку. Ситуация на российском фондовом рынке сейчас не слишком хорошая. Это касается и фондов, инвестирующих в развивающие рынки, и платежей по внешним долгам, и закончившегося дивидендного сезона».

«Что касается моего прогноза по паре доллар/рубль, я ожидаю в конце августа-начале сентября диапазон 64-65, то есть мы подрастём от текущего уровня, и доллар будет повыше», - заявляет Алексей Труняев, управляющий активами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».