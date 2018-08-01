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ВТБ финансирует выпуск вакцин

1 августа 2018

В рамках развития сотрудничества с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) банк ВТБ и ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов», дочернее предприятие ФМБА России, подписали кредитное соглашение на сумму 800 млн рублей на срок 5 лет.

Соглашение подписано в рамках ранее установленного кредитного лимита на предприятие в размере 2,45 млрд рублей. Средства предоставлены для финансирования инвестиционных проектов института, которые направлены на создание и производство новой продукции, способствующей снижению уровня сезонной заболеваемости населения. До конца 2018 года общая сумма инвестиций ВТБ в данные проекты предприятия составит 1,45 млрд рублей. Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «Мы сотрудничаем с институтом более 10 лет, предоставляя предприятию полный перечень банковских услуг и продуктов. Наша совместная работа позволяет предоставлять населению качественные и доступные медицинские препарат

Справка

Для справки: ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА России уже более 120 лет осуществляет научную разработку и производственный выпуск профилактических, диагностических и лечебных медицинских препаратов. Предприятие располагает высококвалифицированными научными и производственными кадрами, высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выпускать продукцию, отвечающую современным требованиям. СПбНИИВС является крупным поставщиком лекарственных, профилактических и диагностических препаратов в Российской Федерации и странах СНГ.


/ СИА /
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