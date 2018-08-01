ВТБ финансирует выпуск вакцин

В рамках развития сотрудничества с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) банк ВТБ и ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов», дочернее предприятие ФМБА России, подписали кредитное соглашение на сумму 800 млн рублей на срок 5 лет.

Соглашение подписано в рамках ранее установленного кредитного лимита на предприятие в размере 2,45 млрд рублей. Средства предоставлены для финансирования инвестиционных проектов института, которые направлены на создание и производство новой продукции, способствующей снижению уровня сезонной заболеваемости населения. До конца 2018 года общая сумма инвестиций ВТБ в данные проекты предприятия составит 1,45 млрд рублей. Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «Мы сотрудничаем с институтом более 10 лет, предоставляя предприятию полный перечень банковских услуг и продуктов. Наша совместная работа позволяет предоставлять населению качественные и доступные медицинские препарат