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209 тыс. рублей задолженности по налогам погасил усольчанин после обращения взыскания на его пенсию

1 августа 2018

Усольчанин погасил задолженность по налогам после вынесения постановления об обращении взыскания на пенсию судебными приставами

<p>Фото: r38.fssprus.ru</p>

Фото: r38.fssprus.ru

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, на исполнение в Усольский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист об обязании местного жиителя оплатить задолженность в размере 209 тыс. рубей в пользу налоговой инспекции. 

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на пенсию должника с удержанием 50% от получаемого дохода.

Узнав об этом, гражданин полностью погасил задолженность.

 


<p>Фото: r38.fssprus.ru</p>
/ СИА /
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