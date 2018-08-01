209 тыс. рублей задолженности по налогам погасил усольчанин после обращения взыскания на его пенсию

Усольчанин погасил задолженность по налогам после вынесения постановления об обращении взыскания на пенсию судебными приставами
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, на исполнение в Усольский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист об обязании местного жиителя оплатить задолженность в размере 209 тыс. рубей в пользу налоговой инспекции.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на пенсию должника с удержанием 50% от получаемого дохода.
Узнав об этом, гражданин полностью погасил задолженность.