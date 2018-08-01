209 тыс. рублей задолженности по налогам погасил усольчанин после обращения взыскания на его пенсию

Усольчанин погасил задолженность по налогам после вынесения постановления об обращении взыскания на пенсию судебными приставами

Фото: r38.fssprus.ru

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, на исполнение в Усольский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист об обязании местного жиителя оплатить задолженность в размере 209 тыс. рубей в пользу налоговой инспекции.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на пенсию должника с удержанием 50% от получаемого дохода.

Узнав об этом, гражданин полностью погасил задолженность.