Связь-Банк в Дагестане провел семинар для предпринимателей

Управляющий Дагестанским операционным офисом Связь-Банка Татьяна Шорина ответила на вопросы бизнесменов в рамках выступления на II Республиканском форуме предпринимателей Дагестана, организованном Бизнес сообществом Махачкалы (БИСОМ) в селении Цанатли Гумбетовского района.

«На форуме нам удалось обсудить с представителями бизнес-сообщества Республики правила ведения расчетных счетов, требования 115-ФЗ, а также появление новых финансовых пирамид на рынке Дагестана, – рассказывает Татьяна Шорина. – Особое внимание бизнесмены уделили требованиям банков к контрагентам предпринимателей. Их волновало, что негативный опыт взаимодействия контрагентов с банками в прошлом и внесение этих контрагентов в черные списки Центрального банка негативно влияет и на самих бизнесменов при принятии решения банков о сотрудничестве с ними. В связи с этим мы подробно разобрали порядок ведения счетов для минимизации претензий банков и правила подачи апелляций, в том случае, если счет уже заблокирован».

На двухдневном мероприятии присутствовали свыше 120 владельцев малого и среднего бизнеса со всей Республики Дагестан. Среди гостей и спикеров форума были руководитель БИСОМ Абдулхаким Пахрутдинов, глава Гумбетовского района, Олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов, сопредседатель Ассоциации экономистов Дагестана, профессор Сергей Дохолян, правозащитник и адвокат Расул Кадиев, председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева.

В рамках форума был проведен ряд обучающих семинаров, мастер-классов в том числе по темам «Навыки переговоров и продаж». С успехом прошли выступления экспертов, посвященные новым технологиям в бизнесе и увеличению его прибыльности.