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Солид Банк продляет действие кредита «Супер 9»

1 августа 2018
Кредит «Супер 9» был запущен в Солид Банке 2 июля 2018 г. сроком на 1 месяц. Учитывая что предложение вызвало высокую заинтересованность у клиентов, было принято решение о продлении акции до 1 октября 2018 г..

Напомним, что данную кредитную программу можно оформить на сроки 24 и 36 мес., сумма кредита, предоставляемого по условиям акции от 35 000 руб. до 1 000 000 руб.

С подробными условиями кредита «Супер 9» можно ознакомиться здесь.

/ СИА /
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