ЦБ выпустил монеты к юбилею мультфильма «Ну, погоди!»

Банк России во вторник, 31 июля, выпустил в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов «Ну, погоди!» серии «Российская (советская) мультипликация». В оборот поступают серебряные монеты номиналом 3 руб., а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном (цветном) исполнениях.

На оборотной стороне монет расположено изображение сцены из мультфильма с Волком и Зайцем, вверху по окружности расположена надпись «Ну, погоди!»

В 2018 году исполняется 50 лет с момента выхода первой серии знаменитого мультфильма.