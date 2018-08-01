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ЦБ выпустил монеты к юбилею мультфильма «Ну, погоди!»

1 августа 2018

Банк России во вторник, 31 июля, выпустил в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов «Ну, погоди!» серии «Российская (советская) мультипликация». В оборот поступают серебряные монеты номиналом 3 руб., а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном (цветном) исполнениях.

На оборотной стороне монет расположено изображение сцены из мультфильма с Волком и Зайцем, вверху по окружности расположена надпись «Ну, погоди!»

В 2018 году исполняется 50 лет с момента выхода первой серии знаменитого мультфильма.


/ СИА /
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