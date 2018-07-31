Иркутский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы за первое полугодие 2018 года

Объем кредитного портфеля Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по состоянию на 1 июля 2018 года составил 11,1 млрд рублей. За 6 месяцев текущего года филиалом выдано кредитов юридическим лицам на общую сумму 1,14 млрд рублей, большая часть которых была направлена на финансирование текущей деятельности предприятий.

Иркутский региональный филиал банка ведет активную работу по развитию розничного бизнеса. С начала 2018 года объем предоставленных кредитов физическим лицам составил 1,99 млрд рублей. При этом наибольшую долю в объеме займов занимает ипотечное кредитование – 53,3%. Всего за 6 месяцев текущего года филиал предоставил физическим лицам жилищных кредитов на сумму более 1,06 млрд рублей. Также активно развивается потребительское кредитование и составляет 46,7% в общем объеме выдачи кредитов физическим лицам.

Филиал наращивает портфель вкладов физических лиц, который увеличился с начала текущего года на 7,3%. Сегодня число жителей Иркутской области, доверивших свои сбережения филиалу Банка, составляет более 58 180 человек. За 6 месяцев в филиале открыто 3 038 новых вкладов на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей.

Высокая динамика роста корпоративных пассивов филиала стала возможной благодаря активному привлечению крупных промышленных предприятий региона. Так, на начало июля 2018 года объём депозитного портфеля клиентов сегмента «Крупный бизнес» Иркутского филиала увеличился более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по состоянию на 5 июля достиг 25 млрд. рублей.

«Стратегическими направлениями деятельности РСХБ стали укрепление позиций в финансировании агропромышленного комплекса, разработка инновационных банковских продуктов, повышение клиентоориентированности и предоставление широкой линейки банковских продуктов для клиентов», - отметила директор Иркутского филиала Наталья Баркова.