В Черемхово воссоздали двор Кузякиных из фильма «Любовь и голуби»

Фото: chertown.ru

Площадку из кинофильма «Любовь и голуби» – двор Кузякиных – воссоздают в Черемхово в одноимённом сквере, где увековечены главные герои пьесы Владимира Гуркина. Уже построена голубятня, сделан деревянный настил. В ближайшее время в сквере установят забор из штакетника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г. Чеемхово.

Черемховцы и гости города смогут представить себя внутри фильма «Любовь и голуби», погулять по воссозданной площадке, посидеть на лавочке. Идея воссоздать площадку из любимого кинофильма принадлежит мэру города Вадиму Семенову.

«Сбылась наша мечта – перенести дворик из фильма нашего великого драматурга, который прославил наш город. Фильм В. Меньшова «Любовь и голуби», снятый по пьесе, мы все с удовольствием смотрим, потому что он о нас, реальных людях, о настоящих неподдельных чувствах, – отметил мэр. – Пусть он станет местом, куда жители города будут приходить и отдыхать, а молодожены будут приезжать, чтобы дать друг другу клятву любви. И пусть долго живут в нашем городе, на своей родине любимые герои из пьесы нашего земляка Владимира Гуркина».