Новости

Ко Дню инкассатора: новейшие технологии для клиентов Сбербанка

1 августа 2018

Свой профессиональный праздник — Всероссийский день инкассатора, который отмечается 1 августа, — встречают 15 тысяч сотрудников Сбербанка, выбравших эту нелегкую, но почетную профессию. Работая в 11 часовых поясах, они обслуживают 140 тысяч объектов корпоративных клиентов, самую крупную в стране сеть банкоматов из 72 тысяч устройств, а также 15 тысяч дополнительных офисов. Только в 2017 году перевезено денег и ценностей на сумму свыше 50 трлн рублей. Инкассаторы в банке пользуются заслуженным уважением — многие пришли из силовых структур, участвовали в боевых действиях в горячих точках, награждены государственными наградами.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов:

«Сегодня наша служба инкассации превратилась в уникальную многофункциональную структуру мирового уровня, гибко реагирующую на самые сложные вызовы. На первом месте интересы клиентов. Мы выходим на новый уровень взаимодействия, стремясь не только лучше учитывать их запросы, но предвосхищать их. Простота, надежность и нацеленность на абсолютную безопасность — вот наше неоспоримое конкурентное преимущество».

В основе концепции бизнес-модели службы инкассации Сбербанка — стремление создать условия, при которых любое преступное посягательство на перевозимые ценности становится бессмысленным. Так, при попытке несанкционированно вскрыть спецконтейнер находящиеся в нем денежные купюры будут безвозвратно испорчены — их зальет специальная несмываемая краска. Там, где это возможно, применяются так называемые дроп-сейфы: кассеты с денежными средствами автоматически загружаются в них из устройств-накопителей. За безопасностью специализированного транспорта на маршрутах круглосуточно наблюдают операторы центров мониторинга: они могут удаленно блокировать двигатель, двери, устройство-накопитель машины. Система пропускает внутрь только инкассаторских работников и следит за автомобилем, когда их нет рядом.

Изменения, происшедшие в службе только в последние годы, колоссальны. Так, для пересчета и упаковки наличностей в кассовых центрах банка широко используется робототехника. Новые маршруты инкассации в труднодоступные места осваиваются с помощью дронов. А при разработке собственной системы управления наличным денежным обращением применялся data-science-подход — анализ больших массивов данных и их обработка с помощью искусственного интеллекта. Система, получившая название «ПАТРИОТ», примерно на 10 % эффективнее зарубежных аналогов и может использоваться любым финансовым учреждением. При этом не потребуется закупать программное обеспечение, нанимать и обучать персонал, строить математические модели. Достаточно предоставить в Сбербанк данные о движении наличности, и «ПАТРИОТ» определит, как правильно управлять этими потоками.

Внимательно отслеживая запросы клиентов, Сбербанк постоянно разрабатывает новые продукты и услуги. Одна из них — инкассация в режиме онлайн. Инкассатор, получив сейф-пакет от клиента, считывает специальным декодером мобильным устройством штрихкод, который напечатан на сопроводительном документе. Информация передается в банк, и деньги сразу зачисляются на счет клиента.

Будни сотрудников службы инкассации Сбербанка сегодня — постоянное повышение профессионального уровня и готовность действовать в нештатных и экстремальных ситуациях. Необходимые навыки отрабатываются в виртуальных тирах с помощью дополненной реальности. Ежегодно специалисты службы проводят соревнования для определения лучших по профессии.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Популярные финансы
Юрий Дромашко: «В Сбербанке после Грефа всем заправляют роботы»
Андрей Дедюхин, Life is Good: «Ищите новые точки роста!»
Юлия Смирнова, журналист, блогер: «Банки очень быстро дают деньги в долг, но крайне медленно делают все остальное»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании