«ИрАэро» запускает рейсы Москва — Владивосток — Москва на самолетах Boeing 777

Авиакомпания «ИрАэро» открывает продажи на авиарейсы Москва (Домодедово) — Владивосток – Москва (Домодедово). Период выполнения полетов: 10 августа — 11 сентября. Рейсы будут выполняться на комфортабельных широкофюзеляжных самолетах Boeing 777.

Фото: «ИрАэро»

Пассажирская емкость Boeing 777-200ER — 371 кресло в двухклассной компоновке салона с кабинами премиум и эконом-класса. Все машины прошли капитальное техническое обслуживание, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Цена авиабилетов составляет 24 800 руб. Приятным бонусом для пассажиров нового авиарейса станет увеличенная норма бесплатного провоза багажа – 30 кг.

Авиарейсы из Московского аэропорта Домодедово во Владивосток будут выполняться по понедельникам и пятницам: вылет из Москвы в 22:55, прилет во Владивосток на следующие сутки в 14:35. Из Владивостока в Москву — по вторникам и субботам с вылетом из Владивостока в 16:15 с прилетом в Москву в 18:00.

Приобрести авиабилеты и получить дополнительную информацию можно на сайте авиаперевозчика и во всех авиакассах.