«В большей части иркутских торговых центров нет управления»

В конце июля в Иркутске состоялся Байкальский саммит российской гильдии управляющих и девелоперов. Компания «М1 Solutions», управляющая торговой недвижимостью по всей России, представила свой доклад и провела мастер-класс, посвященный стратегическому управлению ТРЦ. Портал SIA.RU попросил генерального директора компании, Марата Манасяна поделиться мнением относительно иркутских объектов.

Чем хуже у тебя дела, тем лучше ты должен выглядеть

– Если говорить в общих словах, иркутским управляющим не хватает дальновидности. Люди, которые занимаются управлением, безусловно, обладают нужными знаниями и умениями, просто они не относятся к потребителю так же как к себе.

Я понимаю, что у нас тяжелая ситуация в стране, но жуткая экономия, которая наблюдается почти везде, всё же удивляет. Одно из самых старых правил гласит: «Чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен выглядеть». Если у тебя стоит закрытое здание – мой фасады, чтобы люди не думали, что у тебя настолько все плохо, что тебе не хватает денег на клининг, или что ты не включаешь лишний раз вентиляцию, чтобы не изнашивать ее. Это проблема не только Иркутска – это проблема почти всех зауральских городов.

Червяк маленький, но способен погубить дерево

– Если за чем-то не следить и не ухаживать, посетители начнут уходить в другое место, которое больше соответствует их ожиданиям. Я понимаю, что бывают безальтернативные варианты, когда посетитель приходит в торговый центр скорее вопреки, но не надо думать, что арендатор заехал, начал платить деньги и всё, на этом ты как управляющий закончил свою работу.

Многие управляющие неразборчивы при выборе арендаторов. Это не от хорошей жизни; они считают, что лучше площадь, заполненная хоть кем-то, чем пустая, но без дохода. Это неправда! Иногда пусть лучше будет пустая, но не будет портить впечатление посетителей, которые туда приходят. Неподходящий арендатор – он как червяк, который подъедает дерево. Дерево большое, а червяк маленький, но настойчивый, и в итоге он свалит это дерево. Арендатору проще сменить ценник, перестроить товарную матрицу, переехать в другое здание. А вы что потом будете делать со своим торговым центром?

Самое простое, что можно сделать – это создать "пищевые цепочки"

– У меня складывается впечатление, что в большей части иркутских торговых центров нет управления: даже имеющиеся арендаторы размещены хаотично, никто не пытается создать "пищевые цепочки", а это самое простое, что можно сделать.

Когда вы приходите в супермаркет за хлебом, вы вынуждены дойти до конца, потом вернуться другой дорогой к кассе, по пути много чего увидите и купите то, что изначально покупать не собирались. Это не просто так сделано. Обратите внимание на полки: рядом с кофе как правило лежат сладости, рядом с пивом – снэки. В торговых центрах можно делать то же самое. Но, как правило, ты видишь там абсолютно нелогичные вещи: здесь у тебя обувь, но нет ремней, а ремни есть в другом краю торгового центра. Посетитель мог бы купить и то, и другое, но ему не дают такой возможности.

Дело не в 130-м квартале

– Но не все так плохо. Вот «Модный квартал» у вас открылся. Он хорош. И дело ведь не в том, что «Модный» в 130 квартале, правда? Конечно, в другом месте в него ходили бы меньше, потому что не было бы дополнительного генератора потока, но все равно ходили бы, потому что он хорошо сделан. Я не буду сравнивать его с проектами других городов, мы говорим про то, что есть на рынке, и что доступно потребителю.