ВСЖД удалось сэкономить на электроэнергии больше 33 млн рублей

По результатам работы предприятий Восточно-Сибирской железной дороги в первом полугодии 2018 года экономия электроэнергии на тягу поездов в стоимостном выражении составила 33,5 млн рублей. По информации пресс-службы компании, значительно повлиял на снижение расхода электроэнергии рациональный режим использования электротяги.

За счет увеличения среднего веса поезда и пропуска сдвоенных поездов, организации движения поездов по графикам, разработанным автоматизированным программным комплексом и оптимизации парка локомотивов по итогам работы дороги в первом полугодии экономия электроэнергии на тягу поездов превысила 8 млн кВтч.

В локомотивных депо Восточно-Сибирской дирекции тяги ведется активная работа по оптимизации режима ведения поездов. Так благодаря применению рекуперативного торможения удалось вернуть в контактную сеть более 193,1 млн кВтч электроэнергии.

Справка:



Рекуперативное торможение – вид электрического торможения, при котором электроэнергии, вырабатываемая тяговым электродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть.