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ВСЖД удалось сэкономить на электроэнергии больше 33 млн рублей

1 августа 2018

По результатам работы предприятий Восточно-Сибирской железной дороги в первом полугодии 2018 года экономия электроэнергии на тягу поездов в стоимостном выражении составила 33,5 млн рублей. По информации пресс-службы компании, значительно повлиял на снижение расхода электроэнергии рациональный режим использования электротяги. 

<p>Фото: flickr.com</p>

Фото: flickr.com


За счет увеличения среднего веса поезда и пропуска сдвоенных поездов, организации движения поездов по графикам, разработанным автоматизированным программным комплексом и оптимизации парка локомотивов по итогам работы дороги в первом полугодии экономия электроэнергии на тягу поездов превысила 8 млн кВтч. 

В локомотивных депо Восточно-Сибирской дирекции тяги ведется активная работа по оптимизации режима ведения поездов. Так благодаря применению рекуперативного торможения удалось вернуть в контактную сеть более 193,1 млн кВтч электроэнергии. 

Справка:

Рекуперативное торможение – вид электрического торможения, при котором электроэнергии, вырабатываемая тяговым электродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть.

<p>Фото: flickr.com</p>
/ СИА /
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