Под видом дачного участка ангарчанину продали болото

Житель Ангарска купил земельный участок в заимке Новоясачная Усольского района за 400 тысяч рублей. Однако вскоре выяснилось, что на купленном участке располагается болото. Об этом сообщила пресс-служба Ангарского городского суда.

Оказалось, что на всем участке стоит вода, даже если в течение длительного времени осадков не выпадает. Недовольный покупатель позвонил прежнему владельцу, на что последний сообщил, что близко к поверхности почвы проходит водоносный слой, по этой причине вода на участке может стоять долго.

До оформления сделки продавец предпочел не делиться такими подробностями, поэтому покупатель обратился в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи. Ответчик признал иск и добровольно вернул деньги истцу. Договор расторгли по решению суда.