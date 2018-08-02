«Ростелеком» устранил последствия действий злоумышленников на сетях связи, из-за которых иркутяне остались без доступа в Интернет

1 августа при попытке хищения были повреждены волоконно-оптические линии связи «Ростелекома» близ посёлка Мамоны Иркутского района. В результате без доступа в Интернет с 21:00 1 августа до 00:30 2 августа оказались большое число абонентов компании в Приангарье.

Специалисты компании устранили последствия аварии в кратчайшие сроки. Предоставление услуг интернета и Интерактивного телевидения в полном объеме было восстановлено 2 августа в 04:00 часа. Правоохранительные органы ведут активную работу по поиску и задержанию злоумышленников.

ПАО «Ростелеком» призывает жителей Иркутской области к сотрудничеству. При первом же подозрении о том, что готовится, либо происходит хищение или порча кабеля, люков линейно-кабельной канализации, иного оборудования связи, незамедлительно сообщайте в органы полиции по телефону 112.