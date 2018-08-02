У клиентов Альфа Private появится виртуальный помощник

Клиенты Альфа Private смогут получить реальную помощь в виртуальном пространстве. Встретиться с финансовым или инвестиционным советником и получить консультацию можно будет, не выходя из дома: достаточно надеть VR-гарнитуру и подключиться к виртуальной переговорной. В виртуальной переговорной Альфа Private визуализируются советники в виде 3D-аватаров, а также отображаются активы клиента и его траты. Это дает возможность работать в интерактивном формате с реальными цифрами, визуализировать их в виде графиков и выполнять многие другие операции.

Сейчас банк проводит пилотный проект и тестирует концепт на отдельной фокус-группе клиентов. В скором будущем эта услуга станет доступной всем клиентам.

«Альфа-Банк, как передовой банк в сфере технологий всегда предлагает инновационные цифровые решения. Мы знаем, что наши клиенты часто путешествуют или постоянно проживают за рубежом и очень бережно относятся к собственному времени. Визит в офис для них может быть не всегда удобен, при этом, чат с советником не даст эффекта присутствия и доверительной атмосферы, погружения в контекст. Мы уверены, что многие клиенты оценят удобство виртуального помощника», — комментирует Катерина Милеева, руководитель блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка.

По договоренности с клиентом финансовый советник может инициировать VR-сессию. Клиенту в приложение мобильного банка «Альфа-Мобайл» приходит оповещение, после чего операцию можно подтвердить кодом из СМС. После этого запускается виртуальная переговорная комната, в которую подгружаются данные клиента. В будущем в виртуальной переговорной появится функция автоматической отправки отчета о принятых решениях.

АО «Альфа-Банк» основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017.