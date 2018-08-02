Клиенты Сбербанка Первого получат до 20% бонусов по картам Visa Infinite

Сбербанк Первый вместе с платежной системой Visa запустил акцию «Двойные бонусы по карте Visa Infinite за границей», которая пройдет с 1 августа по 31 октября.

В рамках акции клиенты могут получить в два раза больше бонусов СПАСИБО при покупках за рубежом: 20 % — во всех кафе и ресторанах, 10 % — во всех супермаркетах и 0,5 % — за другие покупки. Бонусы по картам начисляются без ограничений.

Клиентам Сбербанка Первого необходимо потратить 150 тысяч рублей в текущем месяце, чтобы в следующем получать повышенные бонусы.

Для новых клиентов действует приветственный период, в течение которого повышенные бонусы начисляются вне зависимости от суммы трат в месяц.

При покупках в России по картам Visa Infinite Сбербанк действует стандартное начисление: 10 % — в ресторанах, 5 % — в супермаркетах, 0,5 % — за другие покупки.

Руководитель премиальной сети Сбербанк Первый Мария Поденко:

«Удвоив количество бонусов, которые клиенты получат при оплате картой за границей, мы надеемся удвоить и их радость от поездки. Банк впервые предлагает состоятельным клиентам столь высокие бонусы СПАСИБО: при оплате картой Visa Infinite они будут получать на свой счет пятую часть потраченной в кафе или ресторане суммы».

Повышенные бонусы клиенты начнут получать уже с 1 августа за июльские траты. Подробности акции на сайте банка.

Карта Visa Infinite выдается бесплатно всем клиентам, имеющим пакет «Сбербанк Первый». Пользование пакетом бесплатно, если на счетах в банке более 15 млн руб. в Москве и более 10 млн в регионах. Если сумма на счетах меньше, стоимость пакета составляет 10 000 руб. в месяц.

Для получения бонусов необходимо зарегистрироваться в программе «Спасибо от Сбербанка».

В прошлом году Сбербанк Первый предложил своим клиентам возвращать до 10 % от стоимости покупок по картам Visa Infinite.

Сбербанк Первый — премиальная сеть Сбербанка России. Порог входа для клиентов — от 5 млн в регионах и от 15 млн в Москве. Имеет самую большую сеть премиального банковского обслуживания в России — 154 офиса по всей стране. Сбербанк Первый предлагает клиентам обслуживание в выделенных офисах, персонального менеджера, вклады с повышенными ставками, премиальные карты, кредитование, инвестиционные услуги и страховые продукты. Подробная информация — на сайте http://www.sberbank.ru/sb1.