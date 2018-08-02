Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей

Портфель кредитов наличными розничного бизнеса ВТБ с начала года вырос на 8,7%, впервые превысив отметку в 1 трлн рублей. «Юбилейный» кредит был выдан клиенту банка в Москве.

Кредиты наличными стали одним из драйверов роста всего розничного портфеля ВТБ. Всего за первое полугодие 2018 г. ВТБ выдал свыше 700 тысяч таких кредитов на сумму более 400 млрд рублей. Этот результат на 32% превышает показатель за аналогичный период 2017 г. На сегодняшний день около 3 млн клиентов банка пользуются данным продуктом. Чаще всего займы оформляются на рефинансирование задолженности в сторонних банках, ремонт и организацию путешествий в сезон отпусков.

В настоящее время минимальная ставка по кредиту наличными в ВТБ (до 5 млн рублей сроком не более 7 лет) составляет 12,5%. В рамках рефинансирования и программы «Ипотечный бонус» кредиты также доступны от 12,5% годовых.

«Кредиты наличными по-прежнему остаются одним из драйверов роста рынка кредитования населения. ВТБ всегда предлагает привлекательные условия для своих клиентов. С начала года банк дважды улучшал условия по своим кредитным программам. В результате, прирост выдач кредитов наличными составил 17%», — прокомментировал вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков.