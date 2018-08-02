Банк «Открытие» предоставил ГК ИНТЕКО лимит кредитования на общую сумму более 20 млрд рублей

Банк «Открытие» успешно реализовал с компанией ИНТЕКО первый этап глобальной программы развития сотрудничества, в рамках которого были рефинансированы банковские кредиты на общую сумму 14,8 млрд рублей, а также утвержден дополнительный лимит проектного финансирования.

Лимит кредитования может быть использован Клиентом для завершения строительства текущих объектов недвижимости, а также реализации новых проектов комплексной жилой застройки.

«Проект с ИНТЕКО стал одним из первых крупных проектов новой команды корпоративно-инвестиционного блока. Сделка структурирована таким образом, чтобы финансирование осуществлялось на принципах прозрачности, эффективности и удобства как для клиента, так и для банка - отметила заместитель директора департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова. – Решение об утверждении данного проекта принято на основе результатов комплексного анализа текущего состояния бизнеса и перспектив развития новых проектов компании. Мы считаем, что данная сделка будет успешной и позволит нам масштабировать опыт реализации подобных проектов в строительной отрасли. Строительство жилья является одной из приоритетных для Банка «Открытие» отраслей экономики, особенно с учетом изменений 214-ФЗ и наличия у банка необходимой экспертизы и понимания нового процесса, а значит и готовности работать с учетом предложенных механизмов на комфортных и выгодных для клиента условиях».