Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов для физлиц и о выпуске карт «Мир» с льготным периодом кредитования

ПАО «Дальневосточный банк» сообщил, что с 15 августа 2018 года начинает эмиссию банковских карт с льготным периодом кредитования МИР «Семейная команда» Премиальная и МИР CASH-BACK.

Выпуск и обслуживание банковских карт с льготным периодом кредитования МИР «Семейная команда» Премиальная будет осуществляться в соответствии с Тарифами ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт с льготным периодом кредитования МИР «Семейная команда» Премиальная.

Выпуск и обслуживание банковских карт с льготным периодом кредитования МИР CASH-BACK будет осуществляться в соответствии с Тарифами ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт с льготным периодом кредитования МИР CASH-BACK. Правила начисления и выплаты суммы вознаграждения CASH-BACK по картам с льготным периодом кредитования МИР CASH-BACK ПАО «Дальневосточный банк» являются неотъемлемой частью Тарифов ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт с льготным периодом кредитования МИР CASH-BACK.

Также банк сообщил, что с 15.08.2018 вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» комиссионного вознаграждения за выпуск и обслуживание банковских карт с льготным периодом кредитования VISA.

Подробная информация в разделе «Тарифы» для частных лиц или по телефону информационного центра Дальневосточного банка 8 800 333-00-11.