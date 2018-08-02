Лаунж-зону Промсвязьбанка на VK Fest посетили более 2000 человек

Промсвязьбанк стал официальным банком фестиваля VK Fest, который прошел 28-29 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. В этом году его посетило более 90 тыс. человек, а прямую трансляцию в сети «ВКонтакте» смотрели около 1,7 млн.

Все держатели карт Промсвязьбанка могли купить билеты на фестиваль со скидкой до 20%. На самом VK Fest для действующих и новых клиентов была построена двухэтажная лаунж-зона возле основной Синей сцены, на которой в течение двух дней выступали Loboda, Монеточка, Feduk, Елена Темникова, Джиган, Чайф и другие популярные артисты. Клиенты банка могли отдохнуть на мягких пуфах и удобных шезлонгах с видом на главную музыкальную площадку фестиваля.

Темой лаунж-зоны ПСБ стал слоган «Какое твое лето». Гости создавали собственные коллажи о лете, за которые можно было получить ценные подарки, собирали летние мозаики и могли узнать из стикеров с предсказаниями, каким будет их лето. Кроме этого, можно было бесплатно зарядить любой гаджет, перекусить свежими фруктами и выпить освежающий безалкогольный коктейль.

Для удобства гостей мероприятия на территории парка банк установили шесть банкоматов, чтобы ни у одного гостя не было проблем с наличными.

Промсвязьбанк также провел конкурс на создание дизайна карт среди известных художников граффити и стал партнером творческого соревнования «Граффити-джем». Победитель конкурса был выбран 29 июля компетентным жюри во главе с представителями ПСБ и «ВКонтакте». Им стал Алексей Федотов, он получил 50 000 рублей от Промсвязьбанка.