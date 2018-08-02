Печеньки, пицца, самокаты. Чем иркутские компании заманивают новых работников

Аналитики HeadHunter проанализировали предложения о работе в Иркутске, размещенных на портале в первом полугодии, и выяснили, что число вакансий, в которых компании предлагали потенциальным сотрудникам фрукты/печенье/конфеты, за год выросло на 51%.

Конкуренция за квалифицированных специалистов с высоким профессиональным потенциалом и развитыми soft skills с каждым годом усиливается. Все чаще работодатели в борьбе за персонал используют не только привычные инструменты для повышения лояльности к HR-бренду – «белую» заработную плату, бонусы и премии, социальный пакет, но и привлекают соискателей дополнительными «опциями». В их числе – компенсация затрат на спорт или проезд, возможность изучения иностранных языков и т.п.

Чаще всего упоминания про фрукты/печенье/конфеты в офисе встречались в вакансиях для представителей сфер продаж (44% от всех подобных упоминаний в первом полугодии), транспорта (20%), банков (17%). Также баловать вкусностями работодатели готовы административный персонал (15%) и бухгалтеров (15%).

Если посмотреть на отраслевую принадлежность компаний, то подобную заботу о сотрудниках чаще склонны проявлять работодатели из области розничной торговли, продуктов питания, а также перевозок, логистики и ВЭД.

Интересно, что иркутские компании сегодня не ограничиваются только чаем и печеньем. Например, оператору call-центра работодатель предлагает бесплатное питание и доставку до дома в вечернее время. Менеджеру по продажам – сладости и фрукты для крепкого здоровья, тренажерный зал, настольный теннис для специалиста контактного центра. Компании сегодня предлагают не только печенье и чай. Например, UI/UX Designer сможет воспользоваться теплой подземной парковкой, играть на работе в теннис, настольный футбол и «передвигаться по офису на самокате или скейтборде». А для QA engineer в офисе есть кальян, гейм-дизайнера каждую пятницу будет ждать бесплатная пицца.

Нина Осовицкая, руководитель Центра консалтинга и развития HR-бренда клиентов HeadHunter: «Наиболее дальновидные работодатели (те, у кого есть долгосрочная HR-стратегия) фокусируются не только на росте эффективности бизнеса, но и на повышении качества жизни сотрудников. Помогая людям развиваться в профессиональной сфере и в личной жизни (в семье, в спорте, в поддержании здорового образа жизни и т.д.), работодатели получают более лояльных, заинтересованных и, главное, мотивированных сотрудников. Разумеется, не все компании готовы заниматься комплексным улучшением качества жизни работников, однако, всегда можно начать с малого. Важно, чтобы такие инициативы соответствовали запросам сотрудников: например, сельскохозяйственным рабочим предложили более удобную рабочую одежду и места для питания, а digital маркетологам – доступ к международной онлайн-библиотеке и корпоративный фитнес-трекер. И то, и другое положительно сказывается как на производительности, так и на вовлеченности сотрудников».

