«Связь-Банк» сообщил о введении новых тарифов для юридических лиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой

«Связь-Банк» сообщил, что с 1 августа 2018 года вводится в действие новая редакция Тарифов ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.
Новости
«Связь-Банк» сообщил о введении новых тарифов для юридических лиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой2 августа 2018
/ СИА /
Смотрите также:
Банк «Восточный» и Совкомбанк интересуются покупкой Азиатско-Тихоокеанского банка
ЦБ выставит в сентябре на продажу Азиатско-Тихоокеанский
ЦБ взял на санацию Азиатско-Тихоокеанский банк