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«Связь-Банк» сообщил о введении новых тарифов для юридических лиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой

2 августа 2018

«Связь-Банк» сообщил, что с 1 августа 2018 года вводится в действие новая редакция Тарифов ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.


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