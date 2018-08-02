«Связь-Банк» сообщил о введении новых тарифов для юридических лиц, ИП и лиц, занимающихся частной практикой

«Связь-Банк» сообщил, что с 1 августа 2018 года вводится в действие новая редакция Тарифов ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.