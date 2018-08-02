Какие проблемы повлечет принятие Федерального закона № 175-ФЗ? Опрос застройщиков Иркутской области

Застройщиков Иркутской области приглашают пройти опрос, который поможет выявить системные проблемы в правоприменительной практике в рамках Федерального закона № 175-ФЗ, внесший существенные изменения в деятельность застройщиков, в том числе, в порядок банковского сопровождения их расчетных счетов.

Застройщикам предлагают оценить актуальность потенциальных проблем и предложить свои варианты решения.

Анкету можно скачать по ссылке http:// https://drive.google.com/open?id=1k4kOdR5DCeyI2fGdVcdMRcM11uyn-Z3A

Заполненные анкеты направлять на sekulovich@icloud.com