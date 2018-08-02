Пассажиропоток иркутского аэропорта с января вырос на 8,5%

Итоги работы таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни за истекшее время 2018 года показывают, что в международном воздушном пункте пропуска Иркутск отмечается значительное увеличение пассажиропотока, а также количества международных авиарейсов, в том числе за счет увеличения количества иностранных авиаперевозчиков. При этом лидирующую позицию занимают направления в различные аэропорты Китая.

В летний период 2018 года наблюдается традиционное увеличение рейсов. При этом лидирующую позицию занимают направления в Китай – только в течение июня-июля было осуществлено 500 рейсов. В Монголию и Северную Корею было осуществлено по 100 рейсов (прибытие и отправление) в каждую страну. В настоящее время также совершаются рейсы в Таиланд, Вьетнам, Турцию, Японию и в страны Средней Азии – Таджикистан и Узбекистан.

По информации пресс-службы Сибирского Таможенного Управления, полеты совершаются 10 иностранными и 10 российскими авиакомпаниями, на их долю приходиться 36% и 64 % соответственно. География полетов и авиакомпаний ежегодно увеличивается. Так, только за последние два месяца текущего года на рынок авиаперелетов в международном воздушном пункте пропуска Иркутск вышли 5 новых авиакомпаний – три иностранные, совершающие рейсы в Китай, а также одна иностранная и одна российская авиакомпании, совершающие рейсы в Монголию.

В настоящее время пассажиропоток характеризуется туристической направленностью, при этом граждане Китая, Монголии, Кореи, Таиланда, перемещаются, как правило, в безвизовом режиме.

В среднем в течение суток в регионе деятельности таможенного поста Аэропорт Иркутск таможенную границу ЕАЭС пересекает порядка 1600 человек. Всего за период январь-июль 2018 года инспекторами таможенного поста Аэропорт Иркутск было оформлено 2619 воздушных судов, выполняющих международные рейсы, что на 200 воздушных судов больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 1 полугодии 2017 года было оформлено 2399 самолета).

Через таможенную границу в международном воздушном пункте пропуска Иркутск за семь месяцев 2018 года проследовало 339 404 физлица, что на 8,5% больше количества пассажиров прошлого года (310 549 человек). При этом за рубеж в текущем году вылетели – 166 646 человек (увеличение на 10,5%), а прибыли в Иркутск – 172 758 (увеличение на 6,8%).

Таможенным постом Аэропорт Иркутск Иркутской таможни за 7 месяцев текущего года было возбуждено 248 дел об административных правонарушениях. При этом граждане при пересечении таможенной границы, практически перестали нарушать таможенное законодательство при перемещении алкогольной продукции. За январь-июль текущего года возбуждено всего 2 дела.