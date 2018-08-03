Самая популярная страна для турпоездок в осенне-зимний сезон — Таиланд

Сервис путешествий OneTwoTrip узнал планы российских путешественников на осенне-зимний сезон, уделив отдельное внимание их ожиданиям относительно возвращения на туристический рынок Египта.

На вопрос “Планируете ли вы ехать на море в предстоящем осенне-зимнем сезоне?” 75% опрошенных ответили утвердительно, 16% еще не определились с планами, а 9% респондентов точно решили обойтись без морского отдыха. Бюджеты на поездки в этот период выглядят достаточно сдержанными. 17% опрошенных готовы потратить не более 20 000 рублей на человека, еще 26% не более 30 000 рублей, 21% респондентов планируют, что бюджет не превысит 40 000 рублей на путешественника.

Самой популярной страной для поездок в осенне-зимний сезон опрошенные назвали Таиланд — так ответили 18% пользователей. По 11% ответов пришлось на Вьетнам и ОАЭ. Третью строчку среди лидеров заняла Индия с 8% ответов.

Далее мы узнали мнение путешественников относительно ситуации с египетскими курортами. 74% клиентов указали, что хотели бы поехать в Египет этой осенью или зимой, если откроется чартерное авиасообщение и начнется продажа туров. При этом на исполнение своих желаний они смотрят с куда меньшим оптимизмом. Уверенность в том, что в ближайшие месяцы чартеры из России начнут летать на египетские курорты, выразили только 33% респондентов. 51% путешественников сомневаются в изменении ситуации, а еще 16% убеждены в том, что чартерных рейсов Египет в предстоящем осенне-зимнем сезоне точно не будет.

“Результаты опроса говорят о большом желании российских путешественников отдохнуть на море в предстоящем осенне-зимнем сезоне, и при этом ограниченных финансовых возможностях. 64% респондентов готовы потратить на поездку не больше 40 тысяч рублей на человека. С большой долей вероятности жители регионов смогут за эту сумму приобрести достаточно скромные турпакеты для поездки на море, предполагающие, к примеру, размещение в гостиницах уровня 3*. В текущей ситуации возвращение на туристический рынок Египта порадовало бы очень большое количество туристов и увеличило количество тех, кто сможет позволить себе поездку на море“, — комментирует руководитель направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким.