Две новые полосы появились на Маратовской развязке в Иркутске

Фото: admirk.ru

Сегодня, 2 августа, на Маратовской развязке было открыто движение транспорта по двум новым полосам. Накануне мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил, как идут завершающие работы на этом объекте. Запуск новой развязки позволит значительно сократить количество дорожных заторов со стороны предместья Рабочего, отметил глава города.

– Это важная транспортная магистраль нашего города, поэтому мы уделяем пристальное внимание ремонту этого участка. Преобразование Маратовской развязки на этом не закончится. В следующем году мы планируем благоустраивать пространство внутри дорожной петли, также будет разработан проект надземного пешеходного перехода в этом районе, – рассказал Дмитрий Бердников.

По информации пресс-службы городской администрации, на улице Чкалова от набережной Ангары на этой неделе также начались работы. Идет установка новых бордюров, обустройство тротуаров, началась фрезеровка проезжей части. Будет заменено более 2,5 тыс. кв. м дорожного полотна, оборудованы парковочные карманы, заезды во дворы и примыкания к другим улицам. Ремонт запланирован по всей протяженности от бульвара Гагарина до ул. Ленина.

На улице Чехова будет значительно расширена проезжая часть. На участке обустроили тротуар, установили новые бордюры, частично уложили новое дорожное основание. Как пояснил подрядчик, после проведения фрезеровки была обнаружена серьезная деформация нижнего слоя покрытия, в связи с чем проведение ремонта увеличено на 10 дней.

Во время выезда Дмитрий Бердников особо подчеркнул, что благодаря текущим ремонтным работам, идет расширение парковочный зоны в центральной части Иркутска.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году ремонтируется 33 участка городских улиц, что составляет более 32 километров. Уже полностью завершен ремонт 14 объектов. Все работы планируется закончить до конца сентября.