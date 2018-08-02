В демографии организаций и ИП Иркутской области произошли перемены

По информации Иркутскстата, на 1 июля 2018 года в статрегистре Приангарья учтено 60833 организации, что на 3,8% меньше прошлогоднего показателя. Процесс сокращения характерен для большинства регионов, входящих в Сибирский федеральный округ.

В целом по СФО количество организаций сократилось на 4,4%. Минимальный прирост (0,1-0,2%) зафиксирован лишь в Тыве и Бурятии. Во многих регионах численно сокращается и другая категория хозяйствующих субъектов – индивидуальных предпринимателей. А общий прирост по СФО (на 0,5%) обеспечили 3 территории с наибольшим числом предпринимателей – физических лиц:

Новосибирская область (78627 человек),

Красноярский край (71390),

Иркутская область (62417).

В том же порядке расположились эти регионы и на «пьедестале» по числу организаций (соответственно 120298 единиц, 75500 и 60833).

В любом регионе подавляющая часть организаций представлена малым бизнесом. Количество хозяйствующих субъектов зависит от масштабов территории и числа жителей, кроме того, определяется инвестиционной привлекательностью, деловым климатом, условиями для бизнеса. При создании собственного дела в расчет принимается существующее налогообложение, система льгот и отчетная нагрузка. Судя по числу субъектов, лучшие в Сибири условия хозяйствования сложились в Новосибирской области, с учетом численности жителей она занимает 1-е место в СФО по количеству организаций и 2-е – по наличию предпринимателей (соответственно 43 и 28 на 1000 человек). В тройке лидеров – Республика Алтай. Неплохие позиции по наличию юридических и физических лиц в бизнесе имеют Иркутская область и Красноярский край (4-5 место). В сравнении с другими регионами слабо развит бизнес в Забайкальском крае и Кемеровской области. А Хакасия, занимая 3-е место по числу индивидуальных предпринимателей, имеет сравнительно немного организаций.

