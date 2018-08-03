Доля автомобилей, купленных в кредит, достигла 49,1% от общих продаж

По итогам 2 квартала 2018 года количество купленных в кредит автомобилей составило 208,1 тыс. единиц, сообщает НБКИ. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 19,1% (во 2 кв. 2017 года – 174,8 тыс. ед.). Также стоит отметить, что в указанном отчетном периоде количество выданных автокредитов превысило аналогичный показатель 2 квартала «докризисного» 2014 года (205,0 тыс. ед.)

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы автокредитования во 2 квартале 2018 года выросли на 26,1% и составили 149,9 млрд. руб. (во 2 кв. 2017 г. – 118,8 млрд. руб.).

Сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», и количества выданных автокредитов указывает на продолжающуюся тенденцию по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка . Так, во 2 квартале 2018 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 49,1% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,0 процентный пункт (во 2 квартале 2017 года – 48,1%).

Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит во 2 кв. 2014 – 2017 гг.

Период Выдачи автокредитов*, тыс. ед. Объем рынка** автомобилей, тыс. ед. Доля кредитных автомобилей*** в объеме рынка 2 кв. 2014 г. 205,7 553,3 37,2% 2 кв. 2015 г. 145,9 325,0 44,9% 2 кв. 2016 г. 135,1 303,5 44,5% 2 кв. 2017 г. 174,8 363,6 48,1% 2 кв. 2018 г. 208,1 424,1 49,1%

«Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым долю «кредитных» автомобилей в структуре рынка, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. В числе прочего этому способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками».

«Вот уже седьмой квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – При этом основным фактором увеличения доли кредитных автомобилей в структуре рынка, по нашему мнению, является реализация госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой на определенный период был расширен за счет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита».