Приангарье входит в число лидеров по росту потребительского рынка

За полгода в среднем каждому жителю Иркутской области продано товаров на 68,7 тыс. рублей, предоставлено платных услуг на 19,8 тыс. рублей, в предприятиях общепита потрачено в среднем по 3,1 тыс. рублей.

Если по абсолютным показателям Иркутская область занимает 4-е место в Сибирском федеральном округе, то расчет на душу сдвигает наш регион на 7-9 место.

При этом зафиксированы хорошие темпы развития потребительского рынка. Как отмечает Иркутскстат, в сравнении с январем-июнем прошлого года оборот розничной торговли вырос на 2,7%, общественного питания – на 2,0%, объем услуг – на 6,9%. По этим показателям Иркутская область занимает 2-3-е место из 12-ти регионов, входящих в СФО.