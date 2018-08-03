АТБ: Докапитализация не повлияет на текущую работу банка

В связи с заявлением заместителя председателя Банка России Василия Поздышева о докапитализации и возможной продаже Азиатско-Тихоокеанского банка частным инвесторам на конкурсной основе, АТБ считает необходимым подчеркнуть, что банк выполняет все необходимые требования законодательства.

За время работы временной администрации УК ФКБС и Банк России полностью проверили качество активов и внутренних процедур Азиатско-Тихоокеанского банка. В настоящий момент банк является операционно прибыльным. Он по-прежнему остается одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.

Стандартные процедуры по оздоровлению и докапитализация никак не влияют и в дальнейшем не будут влиять на текущую работу банка, его сотрудников, клиентов и партнеров.