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АТБ: Докапитализация не повлияет на текущую работу банка

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В связи с заявлением заместителя председателя Банка России Василия Поздышева о докапитализации и возможной продаже Азиатско-Тихоокеанского банка частным инвесторам на конкурсной основе, АТБ считает необходимым подчеркнуть, что банк выполняет все необходимые требования законодательства.

За время работы временной администрации УК ФКБС и Банк России полностью проверили качество активов и внутренних процедур Азиатско-Тихоокеанского банка. В настоящий момент банк является операционно прибыльным. Он по-прежнему остается одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.

Стандартные процедуры по оздоровлению и докапитализация никак не влияют и в дальнейшем не будут влиять на текущую работу банка, его сотрудников, клиентов и партнеров.


/ СИА /
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Азиатско-Тихоокеанский банк будет санирован
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