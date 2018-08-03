Трансформация малого бизнеса: все больше компаний готовы менять вид деятельности и бизнес-модель

Альфа-Банк представляет исследование «Пульс малого бизнеса» на основе замеров в июне 2018 года. Мы фиксируем ускорение отраслевой трансформации в сегменте малого бизнеса: все большее число компаний готовы менять вид деятельности и бизнес-модель.

Основные тренды:

Рост пессимизма в отношении экономической ситуации и покупательской способности населения. На это влияет планируемое увеличение НДС с 18% до 20%.

Проблема № 1 — высокие налоги. Рост налоговой нагрузки заботит почти половину опрошенных предпринимателей, эта доля растет одновременно с усилением налогового и финансового контроля за предприятиями малого бизнеса и самозанятыми гражданами.

Половина предприятий фиксируют снижение прибыли, треть — сокращение числа клиентов.

Почти 60% компаний готовы менять бизнес-модель либо вид деятельности, адаптируясь к изменениям потребительского поведения.

Резкое ухудшение настроений в сфере IT

«В сегменте малого бизнеса происходит серьезная отраслевая трансформация. Часть отраслей уже несколько лет пребывает в стагнации — это грузоперевозки, строительство. Часть сегментов недавно ощутила снижение доходов и начала оценивать свой «запас прочности» и эффективность бизнеса в новых условиях. Это фиксируют наши опросы — растет доля тех, кто готов менять вид деятельности, пересматривать бизнес-модель.

Происходит сдвиг из производства товаров, строительства, торговли, особенно оптовой, в сторону сферы услуг. Компании меняются под давлением новых условий, — комментирует руководитель направления маркетинга массового бизнеса Альфа-Банка Ольга Третьякова. — Новое — это изменение спроса, новая модель потребления sharing economy. «Такси — вместо своего автомобиля, доставка еды и других товаров — вместо походов по магазинам, аренда товара — вместо покупки — эта модель потребления начинает проникать все глубже, охватывая все больше сервисов, тесня традиционные форматы торговли. Это стимулирует развитие сферы услуг. И малый бизнес как самый гибкий и быстрый сегмент первым реагирует на этот запрос. Второй фактор идет от государства — это тренд на обеление малого бизнеса, изменение законодательства, усиление налогового контроля. 14% предпринимателей признало в опросах, что им пришлось перестраивать процессы в своей компании под требование новых законов! Как следствие — растет налоговая нагрузка, сокращается прибыль, настроения компаний снижаются, они вынуждены искать новую бизнес-модель».

Индекс настроений малого бизнеса в июне 2018 года составил минус 27 пунктов, что ниже показателей 2017 года. Более пессимистично предприниматели были настроены только в ноябре 2015 года (минус 38).

СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ И В СВОЕМ БИЗНЕСЕ

По сравнению с 2017 годом пессимизм усилился: компании настроены на ухудшение экономической ситуации в стране и прогнозируют спад покупательской способности населения.

Текущая экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса (83% опрошенных) и будет ухудшаться и в следующие 6 месяцев (50%). С начала года покупательская способность населения в стране понизилась (73% респондентов, и продолжит снижаться (59% опрошенных).

Во всех сферах наблюдается ухудшение ситуации — более половины респондентов отметили падение прибыли своей компании, треть — снижение числа клиентов и покупок. Более комфортно чувствуют себя компании розничной торговли: здесь наблюдается рост среднего чека.

Любопытно, что перспективы собственного бизнеса респонденты оценивают более оптимистично, чем ситуацию в отрасли и экономике в целом. По сравнению с ноябрем 2017 года увеличилось число компаний и предпринимателей, ожидающих роста выручки, среднего чека и количества клиентов в ближайшие 6 месяцев.

Негативные настроения характерны только для IT-компаний.

СМЕНА НАСТРОЕНИЙ В IT — В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?

В июне 2018 года исследование впервые показало резкую смену настроения у представителей сферы IT — оптимизм прошлых периодов сменился на негативные ожидания в отношении как экономики в целом, так и отрасли и собственной компании. Предприниматели сферы IT стали более сдержанными в ожиданиях.

«Традиционно IT-индустрия отличалась среди других отраслей оптимизмом и уверенностью, сейчас мы видим спад настроений. С каждой волной опросов представители IT чаще упоминают санкции в списке своих проблем. Возможно, программисты, IT-компании чаще сталкиваются с трудностями при получении заказов от зарубежных контрагентов, — отмечает Ольга Третьякова. — Также ранее энтузиазм IT-компаний подогревался ожиданием государственных инвестиций в развитие цифровой экономики, которые простимулируют всю отрасль — как крупных игроков рынка, так и малый бизнес в сфере IT».

На настроения представителей сферы IT оказало влияние и усиление налогового контроля за малыми предприятиями и самозанятыми гражданами. Помимо нескольких гигантов в IT-отрасли, остальные участники рынка — это компании малого бизнеса, многие из которых предпочитают держать сотрудников на фрилансе.

ГИБКИЕ И ГОТОВЫЕ МЕНЯТЬСЯ

Успешным свой бизнес считают 22% предпринимателей — эта доля неизменна.

Под успехом предприниматели понимают «высокий доход», «возможность расширения бизнеса», а также «создание продуктов или услуг самого высокого качества».

Среди тех, кто считает свой бизнес успешным, преобладают компании, работающие более 5 лет, со штатом более 15 человек, их деятельность связана с экспортом и они инвестируют в обучение сотрудников.

По сравнению с ноябрем 2017 доля компаний, готовых продолжать деятельность для достижения успеха, сократилась — с 41% до 34%.

15% готовы закрыть или продать бизнес, если не достигнут успеха в обозримой перспективе (1-5 лет). Менять бизнес-модель готовы 34 %, менять вид деятельности — 23%.

Основными проблемами предприниматели называют высокие налоги (46%), снижение спроса (39%) и недостаток средств для развития (37%).

Доля тех, кто называет проблемой № 1 налоговую нагрузку, растет с 2017 года. Ранее наибольшее беспокойство предприниматели испытывали из-за снижения спроса.

2% компаний не сталкиваются ни с каким трудностями в своей деятельности. В основном это небольшие компании (штат до 5 человек), занятые в сфере консалтинга, маркетинга, B2B-услуг.

В опросе участвовало 3114 клиентов банка— индивидуальных предпринимателей и компаний с выручкой до 350 млн руб. в год. Респонденты представляют основные отрасли, в которых занят российский малый бизнес, — розничная и оптовая торговля, строительство, IT, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки. Вопросы, задаваемые респондентам, охватывают следующий круг тем:

Бизнес-ожидания компании: оценка экономической ситуации в стране/ отрасли, покупательская способность населения в стране/ отрасли

Финансовое положение компании и планы на будущее: прибыль, выручка, планы развития бизнеса, критерии успеха

Продажи и количество клиентов: частота покупок, размер среднего чека, количество клиентов

Экспорт и импорт: доля в обороте, планы по изменению доли, влияние санкций

Профиль бизнеса: город, пол, возраст, должность, сфера деятельности, количество сотрудников в компании

На основе полученных ответов был рассчитан «Индекс настроений малого бизнеса». Согласно методике, значения индекса могут изменяться от −100 до 100. Положительные значения показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными, отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения.

Индекс замеряется с 2015 года, дважды в год — июнь и ноябрь.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США. По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.