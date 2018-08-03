Благотворительный фонд Альпари подвел итоги первого полугодия 2018 года

Благотворительный фонд Альпари подвел итоги работы за первое полугодие 2018 года. Общий объем оказанной помощи составил более 11.2 млн рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проведены 92 мероприятия для 2 255 подопечных, в которых приняли участие 643 волонтера. В том числе были организованы совместные мероприятия с Администрацией Советского района Казани и образовательными учреждениями Татарстана. Оказана адресная поддержка 29 детским социальным учреждениям республики, своевременную помощь в лечении, реабилитации и покупке медикаментов получили 213 подопечных фонда.
«В этом году мы продолжили развивать партнерские отношения с республиканскими и муниципальными органами власти Татарстана и получили оперативную поддержку ряда наших инициатив. Сотрудничество фонда с государственными и общественными организациями помогает нам оперативно решать срочные вопросы в пользу благополучателей, работать с максимальной отдачей в реализации социальных и гуманитарных программ. Наша ключевая задача — улучшить качество жизни детей, проживающих в Татарстане, обеспечить достойные условия для их развития вне зависимости от наличия семьи, физических и умственных способностей», — отметил учредитель Благотворительного фонда Альпари Андрей Дашин.
Большая работа в первом полугодии была проделана в ходе реализации собственных программ фонда, таких как «В помощь семье», «Накорми ребенка», «Свой огород» и других. Оказана поддержка 538 семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на общую сумму более 2.2 млн рублей. Продуктами питания обеспечен 15 601 ребенок на общую сумму 1.7 млн рублей. Семена, саженцы и рассаду получили более 400 многодетных, малоимущих, воспитывающих детей-инвалидов семей, а также 16 детских учреждений РТ на общую сумму более 216 тысяч рублей.
В первом полугодии благотворительный фонд продолжал получать поддержку от российского и регионального бизнеса. Среди постоянных благотворителей: ТЦ «Ашан», ООО «ПрайсвотерхаусКуперс консультирование», ЗАО «ПвК Аудит», ООО «АКК «Аудэкс», ООО «Фреза» и др. Материальные и нематериальные средства, полученные от этих организаций, использовались для адресной помощи. Огромную поддержку при проведении ярмарок (предоставление торговых площадей) оказывали руководители агропромышленного парка «Казань», а также ТКР «Тандем».
Продолжил свою работу продовольственный марафон «Корзина доброты», инициированный фондом продовольствия «Русь» и X5 Retail Group, благодаря чему продукты питания получают нуждающиеся семьи Татарстана. БФ Альпари уже несколько лет выступает координатором и исполнителем марафона в республике. С начала 2018 года уже прошло три мероприятия, в ходе которых собраны и розданы продукты на общую сумму более 441 тысячи рублей.
В течение первого полугодия инициатива «Вложи свое сердце в большое дело!», запущенная фондом продовольствия «Русь» и брендом «Любятово», охватила более 13 тысяч детей республики — они получили 40 777 пачек печенья. БФ Альпари как всегда выступил координатором и исполнителем акции в Татарстане. А совместная инициатива БФ «Альпари» и фонда «Детский мир» обеспечила нуждающиеся семьи 2 450 единицами детских товаров на общую сумму более 209 тысяч рублей.
Напомним, что Благотворительный фонд Альпари учредил бизнесмен из Казани Андрей Дашин в 2005 году, чтобы дать возможность детям, проживающим на территории Татарстана, полноценно расти и развиваться вне зависимости от наличия семьи и особенностей развития. За 13 лет деятельности фонда благополучателями стали более 23 000 человек. Общая сумма помощи составила более 88 млн рублей, проведено свыше 750 праздников и мероприятий, оплачено лечение почти 900 детей. БФ Альпари регулярно проходит независимую проверку аудиторами, а также представителями Министерства юстиции Республики Татарстан.