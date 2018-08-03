В Иркутской области похитили правоохранители раскрыли кражу драгметаллы с территории старательской артели

В Бодайбо установили подозреваемого в краже драгоценных металлов с территории старательской артели.

По версии следствия, 36-летний гражданин ближнего зарубежья, занимавший должность маркшейдера в одной из старательских артелей, в марте этого года похитил с производственного участка драгоценные металлы — свыше 200 граммов промышленного золота и около 20 граммов серебра, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Общая сумма похищенного составила около полумиллиона рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «В» частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено Максимальная санкция статьи предполагает до 6 лет лишения свободы.