Житель Приангарья погасил долг по кредиту, чтобы улететь в Израиль.

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Житель Усть-Илимска взял в банке более 300 тыс. рублей кредита, однако не выплатил его. Банк подал в суд иск, который был удовлетворен. Исполнительный лист об обязании гражданина М. оплатить задолженность банку поступил в Усть-Илимский районный отдел судебных приставов УФССП России по Иркутской области.

Должник частично выплатил задолженность, но остаток в размере 67 тыс. рублей в установленные для добровольного исполнения решения суда сроки не оплатил. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении права выезда за пределы России.

Узнав об этом, мужчина оплатил долг в течение трех дней, поскольку планировал поездку в Израиль. Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.