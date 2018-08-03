Детские пособия в Иркутской области проиндексируют с 1 января 2019 года

Более 18 млн рублей будет выделено из бюджета Иркутской области на индексацию детских пособий с 1 января 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Для жителей южных районов сумма пособия составит 300 рублей в месяц, для жителей северных районов – 325 рублей. Выплата на детей одиноких матерей для южных районов увеличится до 600 рублей; для северных – до 650 рублей. Размер пособия на детей военнослужащих по призыву и на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, для южных районов вырастет до 450 рублей, для северных – до 487,5 рублей.

Напомним, что пособия выплачиваются ежеквартально несовершеннолетним детям из семей, доход которых не превышает прожиточного минимума. По данным на 1 июля 2018 года, в регионе такие выплаты получают 168 200 детей.