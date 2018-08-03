На жителя Иркутского района подали в суд за незаконное катание туристов в Листвянке

Житель Иркутского района катал в Листвянке туристов на судне с не соответствующими нормам техническими характеристиками.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя поселка Листвянка, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как выяснилось, 27 мая обвиняемый оказал услугу по перевозке на судне за пять тысяч рублей троих пассажиров по акватории Байкала в районе поселка Листвянка.

Оказанные услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Согласно заключению эксплуатационно-технической судебной экспертизы судно по своим техническим характеристикам, нормам укомплектования индивидуальными и коллективными спасательными средствами не отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.