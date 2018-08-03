4 августа в Иркутскую область придут заморозки и гроза

4 августа по Иркутской области ожидаются грозы, местами в южных районах ливневые дожди, ночью северо-западный ветер до 11-16 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

При прояснении 4-5 августа в северных и в Чунском районах ожидаются заморозки - 0,-2°. Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, их семян и всходов. Для защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

4-6 августа местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.