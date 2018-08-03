Иркутскэнерго объявляет конкурс на аренду земельного участка со свободной мощностью 14,8 МВт для развития энергоемкого бизнеса

Компания «Иркутскэнерго», входящая в En+ Group, объявила конкурс на аренду участка со свободной мощностью 14,8 МВт для развития энергоемкого бизнеса. В компании надеются на привлечение партнеров из высокотехнологичных отраслей – в т. ч., таких как обработка данных и майнинг криптовалют.

Подготовленный участок площадью 21 000 кв. м находится в городской черте Иркутска. Срок аренды – пять лет с возможностью пролонгации. Заявки принимаются до 23 августа 2018 года, подведение итогов – 27 августа 2018 года. Более подробная информация об условиях конкурса доступна по ссылкам: http://www.irkutskenergo.ru и www.promplo.ru.

Развитие и поддержка проектов в сфере информационных технологий – один из ключевых приоритетов компании. В 2017 году En+ Group первой среди энергокомпаний Сибири открыла коммерческий модульный центр обработки данных «Облака Сибири». В перспективе, учитывая высокий спрос в регионе, En+ Group рассматривает возможность создания сети подобных центров.

Кроме того, компания ведет переговоры с потенциальными партнерами с целью создания энергоемких бизнесов в Иркутске, Ангарске, Братске и Усть-Илимске, где расположены электростанции холдинга. По оценкам специалистов группы, совокупный дополнительный спрос потребителей отрасли информационных технологий на электроэнергию может составить в 2018 году 100 МВт.

Сотрудничество с «Иркутскэнерго» обеспечит потенциальных партнеров высокими показателями операционной эффективности: в Иркутской области – самый низкий в стране тариф на электроэнергию для промышленных потребителей в России, который почти в 11 раз ниже, чем, например, в Сингапуре, являющемся лидером по предоставлению услуг центров обработки данных в Азии. Этот фактор, в сочетании с холодным климатом Сибири, обеспечит низкие эксплуатационные затраты вычислительных мощностей.